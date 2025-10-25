Ferrara: “Avere nello spogliatoio Dzeko e non approfittarne non avrebbe senso”

Benedetto Ferrara dice la sua sulla questione Dzeko-Pioli. Ecco le parole del noto giornalista sulle pagine della Nazione:
Nel frattempo però abbia visto altri occhi. Parliamo di quelli dei calciatori. Stavolta c'era un po' di luce. Non male, dai. E poi lui, Edin. Trascinatore in campo, uomo di grande esperienza capace perfino di dire le verità davanti alle telecamere del posto partita. Lo fa scherzando, ma fino a un certo punto. Insomma, l'idea dei tre centrocampisti dietro a due punte vere a lui piace. Il tecnico risponde, sorridendo pure lui (le vittorie aiutano a cambiare faccia e toni), che Dzeko conosce la strada per andare nel suo ufficio. Come dire: se vuole parlare io ci sono. Naturalmente i due già si saranno confrontati, considerati i problemi della Fiorentina. Avere nello spogliatoio uno come Dzeko e non approfittarne non avrebbe senso. Non è un caso se il biosniaco è andato in campo a Vienna. Bello anche il suo abbraccio a Fortini, altra bella sorpresa. Come dire: il vecchio e il bambino. Non ti offendere Edin, è solo il titolo di una canzone del maestro Guccini.
