Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola infortuni VN – Gosens out per il Lecce. Le ultime su come sta e quando torna

news viola

VN – Gosens out per il Lecce. Le ultime su come sta e quando torna

Gosens
Le ultime notizie dal Viola Park sulle condizioni di Robin Gosens dopo l'infortunio rimediato a San Siro contro l'Inter
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Robin Gosens, dopo l'infortunio rimediato nella ripresa contro l'Inter a San Siro, non recupererà per la prossima sfida di campionato della Fiorentina contro il Lecce. Secondo quanto raccolto, per il tedesco si tratta di un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra e per questo verrà valutato nei prossimi giorni.

Quando torna Gosens

—  

Dunque, salterà quasi sicuramente le prossime sfide della squadra viola (la Fiorentina farà di tutto per riaverlo con il Genoa) per tornare in campo dopo la sosta dedicata alle nazionali contro la Juventus.

Leggi anche
Guai per Chivu, l’Inter perde un pilastro del suo centrocampo. Le sue condizioni
Bologna in campo per preparare la gara del Franchi. Differenziato per una punta

© RIPRODUZIONE RISERVATA