VN – Gosens out per il Lecce. Le ultime su come sta e quando torna

Robin Gosens, dopo l'infortunio rimediato nella ripresa contro l'Inter a San Siro, non recupererà per la prossima sfida di campionato della Fiorentina contro il Lecce. Secondo quanto raccolto, per il tedesco si tratta di un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra e per questo verrà valutato nei prossimi giorni.
Le ultime notizie dal Viola Park sulle condizioni di Robin Gosens dopo l'infortunio rimediato a San Siro contro l'Inter
Quando torna Gosens—
Dunque, salterà quasi sicuramente le prossime sfide della squadra viola (la Fiorentina farà di tutto per riaverlo con il Genoa) per tornare in campo dopo la sosta dedicata alle nazionali contro la Juventus.
