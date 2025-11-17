Legrottaglie: “Difesa sui calci piazzati si allena. Dove si è spenta la luce?”

"Bisogna capire perché da fermo non c'è concentrazione su uomo e palla. Non solo della difesa, è sempre una questione di tempo"

Redazione VN 17 novembre 2025 (modifica il 17 novembre 2025 | 20:04)

Nicola Legrottaglie, ex difensore tra le altre della Juventus, ha parlato sulle frequenze di Radio Bruno nel corso del "Pentasport":

Fiorentina, cosa serve per uscirne? "Sicuramente pazienza e ottimismo, non puoi prescindere da quello. C'è bisogno di far fronte a questa crisi, sia da parte dei tifosi, della società e dello stesso gruppo di giocatori. Ci aggiungerei anche impegno che ti permette di uscirne fuori col lavoro. I valori questa squadra ce li ha, nessuno si aspettava questa classifica. Da qualche parte però questa debacle è iniziata. È come quando va via la luce, devi capire dove è scattato il contatore".

Traumi - "A Firenze negli ultimi anni tanti eventi tragici che hanno intaccato l'animo e la serenità, con molte ferite da rimarginare. Non basta vincere qualche partita, dietro al campo ci sono tante situazioni che restano nella mente. Il mio invito a tutti è quello di non mollare, perché a Firenze si sono vissute situazioni molto più critiche e brutte di quelle di oggi".

Difesa? "Su palla inattiva non si può fare riferimento solo al terzetto difensivo. Bisogna capire perché da fermo non c'è concentrazione di impatto su uomo e palla. È sempre una questione di tempo, devi essere attento e accorto e si può allenare nel corso della settimana. Presi singolarmente sono buoni giocatori, ma le dinamiche tattiche dipendono da che cosa viene chiesto loro e dal modo in cui l'allenatore sceglie di difendere".