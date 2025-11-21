Sarà un lungo avvicinamento, quello della Curva Fiesole in vista della Juventus. Alle 12:30 gli ultras viola si ritroveranno in Piazza della Libertà, per protestare contro la decisione della Questura di vietare la coreografia progettata per la Juventus.
"Allo stadio in motorino": il corteo verso Fiorentina-Juve mette le ruote
Sarà un lungo avvicinamento quello della Curva Fiesole. Al Franchi si andrà in motorino
Subito dopo, come comunicato proprio dalla curva, ci sarà una "motorinata" verso il Franchi: il corteo annunciato precedentemente diviene motorizzato, partenza fissata alle ore 13.
