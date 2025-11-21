“Allo stadio in motorino”: il corteo verso Fiorentina-Juve mette le ruote

Viola News
Sarà un lungo avvicinamento quello della Curva Fiesole. Al Franchi si andrà in motorino
Redazione VN

Sarà un lungo avvicinamento, quello della Curva Fiesole in vista della Juventus. Alle 12:30 gli ultras viola si ritroveranno in Piazza della Libertà, per protestare contro la decisione della Questura di vietare la coreografia progettata per la Juventus.

Subito dopo, come comunicato proprio dalla curva, ci sarà una "motorinata" verso il Franchi: il corteo annunciato precedentemente diviene motorizzato, partenza fissata alle ore 13.

 

