I convocati della Juventus: ok Cabal e Kelly, la scelta su Vlahovic

Spalletti ha scelto i comunicati in vista della Fiorentina. Ecco l'elenco della Juventus, e la scelta su Vlahovic
Domani allo Stadio Franchi, la Fiorentina affronta la Juventus. Luciano Spalletti ha alcuni dubbi, per esempio in difesa e sulle condizioni di Dusan Vlahovic, Ecco i convocati dei bianconeri:

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

40 Rouhi

42 Scaglia

44 Pedro Felipe

