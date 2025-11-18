Ferrari sullo stadio: “Commisso voleva farlo. Amministrazione non ha agevolato”

Viola News
Le parole del direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari sul tema stadio e sulle volontà di Commisso
Redazione VN

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è intervenuto i microfoni del Social Football Summit, evento che si svolge a Torino all’interno dell’Allianz Stadium.

Tanti i temi toccati, con particolare attenzione sugli aspetti legati allo stadio e ai progetti del presidente Rocco Commisso: "Commisso aveva chiesto di fare lo stadio nuovo, ma ha trovato un’amministrazione che non ha agevolato", questo ha dichiarato il DG ai microfoni. Lo riporta Gianluca Di Marzio

 

 

