Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è intervenuto i microfoni del Social Football Summit, evento che si svolge a Torino all’interno dell’Allianz Stadium.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Ferrari sullo stadio: “Commisso voleva farlo. Amministrazione non ha agevolato”
news viola
Ferrari sullo stadio: “Commisso voleva farlo. Amministrazione non ha agevolato”
Le parole del direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari sul tema stadio e sulle volontà di Commisso
Tanti i temi toccati, con particolare attenzione sugli aspetti legati allo stadio e ai progetti del presidente Rocco Commisso: "Commisso aveva chiesto di fare lo stadio nuovo, ma ha trovato un’amministrazione che non ha agevolato", questo ha dichiarato il DG ai microfoni. Lo riporta Gianluca Di Marzio
© RIPRODUZIONE RISERVATA