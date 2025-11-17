Durante la conferenza stampa di questa mattina per la presentazione della candidature del Gran Galà del Calcio AIC 2025, che si svolgerà l'1 dicembre a Milano, è stata fatta la lista dei nominati in corsa per vincere un premio. Presenti ben tre giocatori della Fiorentina: David De Gea tra i portieri, Dodò tra i difensori e Moise Kean tra gli attaccanti. Ricordandoci che, le nomine, fanno riferimento alla stagione passata. Di seguito la lista completa:
Gran Galà del Calcio 2025: tre calciatori della Fiorentina nominati
CANDIDATI MIGLIOR PORTIERE: De Gea David (Fiorentina), Sommer Yann (Inter), Svilar Mile (Roma).
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE DESTRO: Di Lorenzo Giovanni (Napoli), Dodô (Fiorentina), Dumfries Denzel (Inter).
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE SINISTRO: Angeliño (Roma), Dimarco Federico (Inter), Tavares Nuno (Lazio).
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE CENTRALE: Acerbi Francesco (Inter), Bastoni Alessandro (Inter), Buongiorno Alessandro (Napoli), N'Dicka Evan (Roma), Rrahmani Amir (Napoli).
CANDIDATI MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Barella Nicolò (Inter), Calhanoglu Hakan (Inter), Lobotka Stanislav (Napoli), McTominay Scott (Napoli), Paz Nicolás (Como), Reljnders Tijani (Milan).
CANDIDATI MIGLIOR ATTACCANTE: Lautaro Martínez (Inter), Lookman Ademola (Atalanta), Lukaku Romelu (Napoli), Kean Moise (Fiorentina), Retegui Mateo (Atalanta), Thuram Marcus (Inter).
CANDIDATI MIGLIOR ALLENATORE: Conte Antonio (Napoli), Fabregas Cesc (Como), Ranieri Claudio (Roma).
CANDIDATI MIGLIORE SQUADRA: Bologna FC 1909, FC Internazionale Milano, SSC Napoli.
CANDIDATI MIGLIORE ARBITRO: Aureliano Gianluca, Chiffi Daniele, Doveri Daniele.
CANDIDATI MIGLIOR GIOVANE SERIE B: Angori Samuele (Pisa), Bertola Nicolò (Spezia), Floriani Mussolini Romano (Juve Stabia).
