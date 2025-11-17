Gran Galà del Calcio 2025: tre calciatori della Fiorentina nominati

Durante la conferenza stampa di questa mattina per la presentazione della candidature del Gran Galà del Calcio AIC 2025, che si svolgerà l'1 dicembre a Milano, è stata fatta la lista dei nominati in corsa per vincere un premio. Presenti ben tre giocatori della Fiorentina: David De Gea tra i portieri, Dodò tra i difensori e Moise Kean tra gli attaccanti. Ricordandoci che, le nomine, fanno riferimento alla stagione passata. Di seguito la lista completa: