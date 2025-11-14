Viola News
La Croazia batte le Far Oer e va ai Mondiali. Pongracic resta in panchina per 90′

Ancora una volta la Croazia andrà ai Mondiali. Pongracic osserva per 90' la vittoria dei suoi dalla panchina
Redazione VN

Una vittoria importante, quella della Croazia contro le Far Oer. A Zagabria la squadra di Dalic ha vinto per 3-1, rimontando il vantaggio iniziale degli ospiti con le reti di: Gvardiol, Musa e Vlasic. Marin Pongracic ha assistito alla vittoria dalla panchina, non entrando in campo. La Croazia va così ai Mondiali, e Pongracic dovrà cambiare passo per guadagnarsi il posto. La difesa a 3 di Dalic si avvale di un top player come Gvardiol, un talento come Vuskovic e l'affidabile Stanisic.

