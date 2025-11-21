Sky: “Vlahovic verso la panchina a Firenze, un titolare a sorpresa davanti”

Contrariamente alle anticipazioni delle ultime ore, Dusan Vlahovic non sarà tra i titolari nella sfida contro la Fiorentina. Le intenzioni iniziali di Luciano Spalletti erano quelle di schierare il serbo dal 1' al Franchi per evitare di schierarlo sul campo in sintetico del Bodo Glimt. Tuttavia, secondo quanto riferito da Sky Sport, Vlahovic non ha ancora recuperato del tutto dall’infortunio rimediato con la Nazionale, motivo per cui Spalletti ha deciso di non rischiarlo.