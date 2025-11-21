Contrariamente alle anticipazioni delle ultime ore, Dusan Vlahovic non sarà tra i titolari nella sfida contro la Fiorentina. Le intenzioni iniziali di Luciano Spalletti erano quelle di schierare il serbo dal 1' al Franchi per evitare di schierarlo sul campo in sintetico del Bodo Glimt. Tuttavia, secondo quanto riferito da Sky Sport, Vlahovic non ha ancora recuperato del tutto dall’infortunio rimediato con la Nazionale, motivo per cui Spalletti ha deciso di non rischiarlo.
Sky: "Vlahovic verso la panchina a Firenze, un titolare a sorpresa davanti"
Sky: “Vlahovic verso la panchina a Firenze, un titolare a sorpresa davanti”
Le possibilità di vedere l'ex viola titolare al Franchi sono sempre più remote. Openda pronto a guidare l’attacco.
Openda pronto a subentrare—
Al suo posto, il tecnico azzurro schiererà Openda dal primo minuto, che affiancherà Yildiz in attacco. Anche David, rientrato per ultimo dagli impegni con la Nazionale, partirà dalla panchina.
