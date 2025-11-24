Nazione: “Tutti i cambi di Vanoli contro l’AEK Atene. E occhio ai suoi tifosi”

Giovedì torna la Conference

Redazione VN 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 13:58)

La Fiorentina prosegue il suo cammino con spirito combattivo dopo il pareggio contro la Juventus, entrando in una fase fittissima della stagione che la vedrà impegnata otto volte tra campionato e Conference League entro fine anno. In vista della sfida europea con l’Aek Atene, la squadra è tornata subito al lavoro: Dodo e Piccoli restano in dubbio, mentre Gosens sembra recuperato. L’incontro è considerato delicato anche sul fronte dell’ordine pubblico, con l’arrivo di circa 1.300 tifosi greci attesi in città.

Vanoli si prepara al debutto europeo da tecnico viola con un turnover mirato: spazio ai giovani Comuzzo e Viti in difesa, a Nicolussi Caviglia e Ndour in mezzo al campo e a Edin Dzeko, chiamato a sfruttare la Conference come occasione per tornare protagonista in zona gol. Il tecnico avrebbe preferito una settimana piena per lavorare con il gruppo, ma il percorso europeo resta un investimento cruciale per la stagione. Dopo il jolly sprecato a Mainz, per entrare tra le prime otto della League Phase servirà battere l’Aek e cercare di chiudere la qualificazione nelle tre gare contro Aek, Dinamo Kiev e Losanna.

L’obiettivo è “liberarsi” della Conference entro marzo, così da evitare il playoff di febbraio e concentrare le energie sulla rincorsa in campionato e sulla Coppa Italia, dove il Como attende negli ottavi. Il pensiero europeo va quindi gestito in parallelo, senza togliere priorità alla Serie A ma senza nemmeno sottovalutare la competizione, che negli ultimi anni si è rivelata centrale per la Fiorentina. Lo scrive la Nazione.