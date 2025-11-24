Vanoli e le parole su Fagioli, Repubblica: “Adesso serve la svolta”

Repubblica Firenze si concentra su Nicolò Fagioli, schierato titolare da Vanoli contro la Juventus. Contro la sua ex squadra il centrocampista è tornato ad occupare il ruolo di regista (una scommessa che Pioli non è riuscito a vincere) lanciando qualche buon segnale. Nel match di sabato Fagioli è stato il giocatore che ha corso più di tutti gli altri (12,2 km), dietro solo a McKennie (12,6), ma gli sono mancati brillantezza negli ultimi metri e, probabilmente, anche un pizzico di coraggio in più. E proprio da qui nasce l'esigenza di ripartire dopo mesi per lui difficili anche per quanto successo fuori dal campo. Vanoli si fida delle sue qualità, ma sta al ragazzo tirarle fuori adesso. "Deve fare l'ultimo step, quello di non piangersi addosso" ha detto Paolo Vanoli. Un richiamo che non ha certo il sapore dell'ultimatum, ma della consapevolezza che è il momento di imprimere una svolta alla stagione e, forse, anche alla sua carriera. La prima risposta è stata tutto sommato positiva, soprattutto per la disponibilità a calarsi in un ruolo non propriamente suo e questo Vanoli lo sa.