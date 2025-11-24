Il 3-5-2 di Paolo Vanoli, Repubblica: “I giocatori hanno recepito i messaggi”

Ecco cosa va e cosa non va col 3-5-2 di Paolo Vanoli. E' chiaro che per salvarsi non serviranno solo cuore e grinta

Per svoltare definitivamente la Fiorentina non avrà bisogno solo di cuore e grinta, ma anche di tecnica e tattica. Secondo Repubblica Firenze, il 3-5-2 di sabato ha dato alcuni spunti, da Fagioli play, al doppio centravanti, necessario quando c'è da giocare sulla verticalità e attaccare la seconda palla come in occasione del gol, per finire a una condizione fisica finalmente dignitosa per novanta minuti. Tra le lacune la fase difensiva: impensabile isolare Pablo Marì uno contro uno con Vlahovic tutta la partita e il capitolo esterni con l'infortunio di Dodò che, dopo quello di Gosens, rende disponibili solo Fortini e Parisi più il giovane Kouadio.