Non solo Fagioli e Piccoli, Paolo Vanoli contro la Juventus ha rispolverato anche Fabiano Parisi. L'ex Empoli ha messo in scena una prova convincente. Ecco l'analisi della Nazione:
Nazione su Parisi: “Una prestazione buona non fa primavera. Serve una riprova”
La rinascita di Fabiano Parisi?
Capitolo Parisi. Ha giocato bene. Ha espresso quelle qualità che erano rimaste nascoste. Ha fiato e numeri per correre, dare una mano nella fase difensiva e spingere in quella di costruzione di gioco. Anche per lui, ovviamente, vale il concetto di riprova da testare al più presto, perché una prestazione (buona) non fa la primavera (del rilancio definitivo). La nota di merito, in ogni caso è da consolidare con un concetto psicologico sicuramente influente: Parisi con la Juve ha giocato con la testa libera da questioni magari personali, magari farcite da una convivenza non esattamente facile con Palladino, prima, e Pioli, dopo.
