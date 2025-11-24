Contro la Juventus, Vanoli ha stupito tutti scegliendo Nicolò Fagioli come regista. Scelta già presa in passato da Stefano Pioli, ma con scarsi risultati. La Nazione si sofferma sulla possibilità di vedere il centrocampista viola più volte riproposto in quel ruolo:
Nazione: “Fagioli regista, perché no? Forse Vanoli ha capito una cosa”
Prendiamo Fagioli. Il ritorno in cabina di regia, nella primissima parte del match è stato una sofferenza. Quasi un qualcosa da dire: ok, ci abbiamo provato ma (ri)smettiamola qui. Poi il giocatore ha iniziato a calarsi meglio nella parte. Ha smesso di arretrare troppo dalla linea di centro, si è messo al centro dei palloni toccati da Mandragora e Sohm e ha iniziato a far girare gioco e idee. Nulla di definitivo, forse, e la riprova sarà un passaggio importante (magari già domenica a Bergamo), ma Fagioli con Vanoli potrebbe aver davvero capito che la Fiorentina ha bisogno di lui come costruttore di gioco e di manovre e non di altro. Toccherà al giocatore insomma, mandare una risposta definitiva. Proprio come Vanoli gli aveva chiesto dopo un paio di allenamenti al Viola Park.
