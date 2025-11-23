Badelj è sicuro: “Alla Fiorentina qualcosa non va, ma si salveranno”

Milan Badelj non ha dubbi, la Fiorentina riuscirà a salvarsi. I viola ancora non hanno vinto in campionato

Lo scorso anno Milan Badelj ha lasciato il calcio. Oggi è assistente tecnico nell'under 19 della Dinamo Zagabria. L'ex centrocampista della Fiorentina ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, parlando anche di Fiorentina e Genoa, due delle sue ex squadre:

"Per il Genoa l’inizio della stagione è storicamente sempre stato complicato. Anche nei miei cinque anni partivamo sempre al rilento, per poi ingranare. Spero che De Rossi faccia bene, era un mio idolo calcistico da giocatore. Alla Fiorentina purtroppo qualcosa non sta funzionando, non mi aspettavo mai di vederla in quella posizione di classifica, ma per me si salverà. Lazio? Ammiro tantissimo Sarri, con lui in panchina dico che l’approdo in Champions League non è così impossibile, anche se più realisticamente vedo i biancocelesti lottare per l’Europa League"