L'analisi di Tuttosport sulla prova della Fiorentina contro la Juventus. Vanoli ha capito come annullare il gioco di Spalletti:
Tuttosport: "La tattica di Vanoli per annullare il gioco della Juventus"
Tuttosport
Tuttosport: “La tattica di Vanoli per annullare il gioco della Juventus”
Paolo Vanoli ha capito come limitare il gioco di Luciano Spalletti fin da subito: cosa è successo durante Fiorentina-Juventus
Vanoli ha subito capito il caposaldo per affrontare ad armi pari i bianconeri: raddoppio costante su Yildiz e aggressività finché ce n'è, finché si può. Paga. Eccome. Persino all'inizio, quando s'intuisce quanto e come il pubblico avrà un atteggiamento e Vlahovic ne avrà un altro, di immediata risposta. Risposte che deve dare pure Moise Kean, chiamato a trascinare la Viola dalle sabbie mobili, o quantomeno a rialzare la testa con atteggiamento da leader. Bastava chiederglielo. La traversa di Kean sembra il preludio a un'altra partita, a capovolgimenti di fronte, e invece il timore si mangia le giocate. Piedini e braccini.
