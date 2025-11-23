Benedetto Ferrara analizza il pareggio tra la Fiorentina e la Juventus. Ecco le sue parole riportate da La Nazione:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Ferrara: “Kean con Piccoli? Un’utopia. A gennaio serve un esterno tipo Conceicao”
La Nazione
Ferrara: “Kean con Piccoli? Un’utopia. A gennaio serve un esterno tipo Conceicao”
Ferrara sulla Fiorentina
Più compatta, più reattiva, più concentrata. Se la classifica non fosse cosi povera potremmo quasi tirare fuori un mezzo sorriso. Ma la situazione è quella che è. Per il resto è un Kean contro tutti. Questione di umiltà, quella che serviva per non farsi mettere sotto. Che la strada sia lunga e che le vittorie restino a zero sono dati di fatto. Ma è giusto prendere ciò che di buono si è visto. Poi due considerazioni. La prima: o Kean (bravo e sfortunato) e Piccoli (poca roba) imparano a dialogare, oppure questa idea delle due prime punte rischia di restare un'utopia. La seconda: non avere in rosa un esterno d'attacco veloce (vedi Conceicao) capace di aprire nuove strade per spaccare la partita è un errore di mercato evidente al quale la società è chiamata a rimediare a gennaio. Resta il fatto che gli uomini di Vanoli abbiano giocato da squadra. Quanto poi questa Fiorentina sia capace di riemergere dagli abissi lo capiremo da ora in poi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA