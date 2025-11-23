Repubblica: “Fiorentina-Juventus partita triste. Livello tecnico scadente”

Su La Repubblica è stata analizzata la partita di ieri alle 18:00, al Franchi, tra Fiorentina e Juventus. Bianconeri con la sindrome della pareggite, che Spalletti ha ereditato da Thiago Motta e Tudor. L'analisi:

La Juve è passata in vantaggio con un gol per caso. Nemmeno su quell'episodio è riuscita a consolidare la superiorità tecnica sulla Fiorentina, che, nella sfida tra due squadre insicure, era quella messa peggio. Però i viola hanno saputo darsi degli scossoni: lo svantaggio sull'imbrunire del primo tempo non li ha affossati ma sferzati, Vanoli ha saputo trasferire alla sua squadra la sua energia strabordante e il gol di Mandragora, con una bellissima staffilata mancina da fuori, ha riportato il Franchi vicino alla squadra, che resta tuttavia all'ultimo posto. Sta però ritrovando Kean, che ha tenuto sulla corda l'intera difesa juventina, scosso la traversa nel primo tempo e mandato segnali di ottimismo a Gattuso.