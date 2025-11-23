“Se Gattuso avesse avuto Kean con la Norvegia, non sarebbe successa una cosa”

Vanoli sistema le fasce con Fortini, bella promessa, per Dodò, e interviene con Ndour e Gudmundsson, ma la bella spinta si esaurisce in una ventina di minuti. La Juve, riorganizzata con Miretti in mezzo, Cabal che dà profondità a sinistra e Conceiçao in dribbling a destra, chiude all'attacco. De Gea fa un miracolo su McKennie, sarebbe stato troppo.