Gazzetta su Vanoli: “Non è la Vecchia Signora vincitutto, ma lui l’ha fermata”

No, non è la Juventus più forte di sempre, ma Paolo Vanoli ha messo in campo una prestazione sufficiente. Soprattutto dal punto di vista della voglia e del carattere. L'analisi della Gazzetta dello Sport:
Una traversa, una gran parata di Michele Di Gregorio, un movimento costante, giocando a tratti anche da attaccante esterno. Sabato sera a Moise Kean contro la Juventus, la squadra in cui è cresciuto, è mancato soltanto il gol. A parte il ritrovato strapotere di Rolando Mandragora, ora cannoniere viola in campionato con tre reti, il numero 20 della Fiorentina è sembrato sempre di più il trascinatore della squadra che Paolo Vanoli ha ereditato da due partite da Stefano Pioli che l'ha lasciata all'ultimo posto solitario con quattro pareggi in 10 partite. Il nuovo allenatore non ha perso a Genova, dopo un impatto di due giorni con il Viola Park, e ha fermato la Juventus, per carità non la Vecchia Signora vincitutto, alla ripresa del campionato.
