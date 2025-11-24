Sul sito dell'emittente Sportitalia troviamo oggi l'editoriale del direttore Michele Criscitiello che si è espresso così sul weekend di campionato:
Criscitiello: "Cori razzisti a Vlahovic? Ecco perché preferisco parlare d'altro"
Io capisco che volete leggere della Juve che non vince a Firenze, del Franchi che canta “sei uno zingaro” a Vlahovic per un’ora, del Napoli che dopo la bufera ne fa tre ad una Atalanta indecente o del derby di Milano. Se, però, scrivo di tutte queste cose non cambia nulla. Provo a giocarmi il jolly con un appello ai miei amici della Lega Calcio e a tutti gli sponsor che ruotano attorno alla serie A. Già ci avete imbottito di maglie pessime con colori neanche conosciuti dai propri tifosi. Almeno il pallone lasciatecelo normale. Quella schifezza di questo week end deve sparire alla velocità della luce. Se lo avevate preparato per la neve ok. Non ha nevicato.
