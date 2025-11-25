Nella giornata di ieri si attendeva un report medico sulle condizioni di Dodò, uscito al 45' di Fiorentina-Juventus. Così non è stato e secondo il Corriere Fiorentino, questa non può che essere una notizia preoccupante:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio preoccupato: “Dodò sente tanto dolore. 2025 finito per il brasiliano?”
Corriere Fiorentino
CorFio preoccupato: “Dodò sente tanto dolore. 2025 finito per il brasiliano?”
Il Corriere Fiorentino su Dodò
Il riferimento è all’infortunio che sabato l’ha costretto a restare negli spogliatoi dopo soli 45’ e ad una sensazione che si fa ogni giorno più negativa. Del resto, già il fatto che domenica si fosse rinunciato agli esami lasciava intendere come fossero sostanzialmente inutili e questo accade quando si è in presenza di edema. Uno scenario confermato ieri, quando il brasiliano si è sottoposto ad accertamenti senza che si arrivasse però (proprio a causa dell’edema) ad una diagnosi precisa. Di certo c’è che il brasiliano ha tanto dolore, che difficilmente si rivedrà in campo prima di 20-30 giorni e che, per avere un’indicazione davvero precisa, oggi gli esami saranno ripetuti. Il (serio) rischio insomma, è che il suo 2025 sia finito. Un bel guaio per Vanoli, visto che anche Gosens è ancora in fase di guarigione. Sulle fasce insomma, siamo all’emergenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA