Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Pioli non vedeva Parisi, ma Viti sì. Con Vanoli qualcosa è cambiato”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Pioli non vedeva Parisi, ma Viti sì. Con Vanoli qualcosa è cambiato”

Gazzetta: “Pioli non vedeva Parisi, ma Viti sì. Con Vanoli qualcosa è cambiato” - immagine 1
I commenti della Gazzetta su alcuni singoli
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma su alcuni singoli e le differenze con l'arrivo di Paolo Vanoli, rispetto a quando Stefano Pioli era allenatore della Fiorentina:

Parisi ne ha fatti 98 con Vanoli. Insomma, Pioli proprio non lo considerava. Viti col nuovo tecnico si alterna con Ranieri, ma anche Pioli era un estimatore dell'ex centrale dell'Empoli e del Nizza. I quattro calciatori citati sono quelli che Vanoli ha già rilanciato e rivalutato, ma tutti quanti si capisce che sono considerati parte del progetto dell'al-lenatore. Andando ancora avanti, un altro esempio è Roberto Piccoli, il più importante investimento fatto in estate dalla gestione di Daniele Prade. Due volte su due titolare con Vanoli. Sabato anche accanto a Kean. Esperimento già tentato in casa col Como dal precedente allenatore. Con scarsi risultati. Oggi si saprà se Piccoli sarà guarito dal problema alla caviglia che lo ha tormentato sabato costringendolo a uscire dal campo zoppicante. Ma ora Vanoli sa di poter contare su una rosa plù completa.

Leggi anche
Rep: “Gosens e Dodò ko, cambiano le gerarchie. E Vanoli ha un’unica alternativa”
Nazione su Dzeko: “Giovedì in campo. Vuole convincere Vanoli per il campionato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA