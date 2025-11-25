Sentite Gazzetta: “Arrivato a Firenze, Vanoli ha pensato subito a Richardson”

Ma Amir Richardson?Il centrocampista marocchino è stato messo ai margini della rosa, anche perché Stefano Pioli non lo considerava utile alla causa viola. Con l'arrivo di Paolo Vanoli questa cosa potrebbe cambiare e secondo la Gazzetta dello Sport avrà un ruolo importante:
Quando Paolo Vanoli ha preso la Fiorentina ha pensato subito ad Amir Richardson, centrocampista del 2002, che ha ancora non ha giocato in stagione. Il ragazzo ha vissuto e vive un momento difficile per la scomparsa del papà Sugar Ray Richardson, famoso cestista. Avrà pure lui un'occasione?
