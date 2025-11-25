Giampaolo Marchini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Marchini: "Ora vincere con le piccole. Su Gudmundsson ho notato una cosa"
L'opinione di Giampaolo Marchini, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa viola
Resta l'amaro in bocca per la partita con la Juventus. Ho visto qualche segnale in campo, adesso spero di vederne altri sempre più concreti. Magari a Bergamo arriverà la prima vittoria, chi lo sa, anche se con il pareggio saresti comunque contento. La Fiorentina deve vincere con le squadre piccole, quelli saranno i punti veri. Con la Juventus non è secondario l'aspetto della reazione. Il gol di Kostic avrebbe potuto tagliare le gambe, invece la squadra nella ripresa è rientrata con il piglio giusto. Cambio modulo? L'idea del 4-2-3-1, così proteggi di più la difesa e comunque il supporto a Kean non mancherebbe. Il problema sarebbe sempre quello degli esterni, magari Gosens può giocare alto? Può essere una soluzione per l'equilibrio che manca. Gudmundsson? Ho notato che ogni volta che entra a partita in corso non riesce a incidere.
