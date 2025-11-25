Sorrentino è sicuro: “AEK? Giusto giochi De Gea e non Martinelli”

Stefano Sorrentino, ex portiere di Serie A e dell'AEK Atene, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Normale che adesso Vanoli scelga De Gea invece di Martinelli, è un momento delicato. Il classe 2006 ha praticamente zero presenze tra i professionisti, è giusto così, anche se considero Martinelli il miglior portiere della sua età. AEK? Sempre meglio giocare in casa contro le squadre greche, soprattutto per il momento che sta vivendo. Rifarei l'esperienza in Grecia altre mille volte, arrivai nel periodo migliore possibile. Vanoli? Mi piace molto, è la persona giusta per la Fiorentina. Sono convinto che farà molto bene. È una persona vera e umile, una mosca bianca nel calcio d'oggi
