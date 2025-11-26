Infermeria Fiorentina, chi recupera e chi no per l’AEK Atene

Le ultime sugli infornati viola in vista della sfida agli ateniesi dell'AEK

Redazione VN 26 novembre - 14:01

In tarda mattinata ha parlato ai microfoni della Fiorentina, il responsabile sanitario, Luca Pengue il quale ha dato importanti aggiornamenti sul recupero dei principali infortunati in casa viola.

Lamptey, reduce da un infortunio grave (lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), sta recuperando in fretta e continua a lavorare sul campo, ma non sarà ancora disponibile: il suo rientro è vicino, ma non immediato.

Gosens ha terminato la fase di recupero dopo la lesione al retto femorale e ha ripreso tutti i movimenti senza problemi. Gli manca solo un po’ di lavoro con il gruppo, quindi non verrà rischiato per domani, ma il rientro è atteso a brevissimo.

Per Dodo, gli esami non hanno evidenziato nuovi infortuni. Ha un fastidio legato a una vecchia cicatrice e lo staff sta gestendo il suo lavoro con cautela. Anche per lui, però, il rientro contro l’AEK è da escludere.

La vera novità riguarda Piccoli: l’attaccante ha reagito bene negli ultimi giorni e non presenta lesioni. Per questo lo staff non esclude la possibilità di convocarlo già per domani, anche se la decisione finale arriverà solo dopo l’ultimo allenamento.