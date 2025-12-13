Non solo centrocampo e attacco, la Fiorentina a gennaio proverà a rinforzare anche la difesa. Secondo il Corriere dello Sport infatti, ci sono molti nomi sul taccuino di Roberto Goretti:
Corriere dello Sport
CorSport: “La formula per Coppola. Seguiti altri tre difensori centrali”
I difensori centrali cercati dalla Fiorentina
Tra le priorità della Fiorentina c'è quella di accogliere un difensore centrale che dia solidità a un reparto che si è dimostrato fin troppo fragile. Negli ultimi giorni è stato sondato Diego Coppola del Brighton. Col classe 2003 c'è stato un primo approccio ma ancora niente di concreto. L'ex Verona piace e potrebbe arrivare in prestito nel caso in cui i contatti si intensificassero. Occhio anche a due tesserati del Chelsea che piacciono molto, in particolare Axel Disasi, fuori rosa e quindi abbordabile con la formula del prestito. L'altro è Joshua Kofi Acheampong, un po' più complicato per motivi economici. Da tenere presente pure Diogo Leite, in scadenza con l'Union Berlino a giugno 2026.
