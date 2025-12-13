Ok comprare, ma serve anche cedere. La Fiorentina a gennaio dovrà intervenire sul mercato per trovare le giuste risorse per la salvezza della squadra. Roberto Goretti però, sa benissimo che servirà anche cedere e in questo momento di intoccabili non c'è ne sono. Secondo il Corriere Fiorentino, anche Fagioli potrebbe lasciare Firenze:
CorFio: "Fiorentina-Lazio, intreccio di mercato per 2 centrocampisti"
D’altronde in termini di cessioni pesanti dal Viola Park si esclude la partenza di big del calibro di Kean e Gosens, motivo per cui anche a centrocampo ogni rinforzo dovrà essere seguito da una cessione. Con Richardson che ha visto salirele sue quotazioni, dopo che il Genoa aveva mostrato un certo interesse, a metà campo non sembrano esserci intoccabili, nemmeno Fagioli che ha in Sarri un estimatore. Il fatto che alla Fiorentina piaccia, da tempo, Rovella non è abbastanzaper una trattativa ma rappresenta comunque una traccia di come proverà a muoversi la Fiorentina nel corso di un mercato mai così importante.
