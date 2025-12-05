Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva, ha detto la sua sul delicato momento della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sabatini: “Gira un brutta fake news sulla Fiorentina. Fagioli, che ingiustizia”
news viola
Sabatini: “Gira un brutta fake news sulla Fiorentina. Fagioli, che ingiustizia”
Sandro Sabatini avverte la Fiorentina sui pericoli di una strana fake news, e dice la sua sulla situazione di Fagioli
"Credo che nei confronti di Fagioli sia stata commessa una grande ingiustizia, dal punto di vista della comunicazione. Questo ragazzo è stato sempre in prima pagina, quando invece, dalle carte, c'erano anche tanti altri che scommettevano, non sul calcio. Fagioli è sempre stato l'uomo nero. Lui ha sbagliato a non agire per vie legali. La Fiorentina sta sbagliando a lasciar correre quella che potrebbe diventare una grande farsa. Ovvero che i giocatori della Fiorentina guardano le quote prima delle partite. Queste sono fake news che possono peggiorare il clima"
© RIPRODUZIONE RISERVATA