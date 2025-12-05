Sabatini: “Gira un brutta fake news sulla Fiorentina. Fagioli, che ingiustizia”

"Credo che nei confronti di Fagioli sia stata commessa una grande ingiustizia, dal punto di vista della comunicazione. Questo ragazzo è stato sempre in prima pagina, quando invece, dalle carte, c'erano anche tanti altri che scommettevano, non sul calcio. Fagioli è sempre stato l'uomo nero. Lui ha sbagliato a non agire per vie legali. La Fiorentina sta sbagliando a lasciar correre quella che potrebbe diventare una grande farsa. Ovvero che i giocatori della Fiorentina guardano le quote prima delle partite. Queste sono fake news che possono peggiorare il clima"