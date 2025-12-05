Marchini: “Moduli? Serve ritmo, non numeri. A gennaio occhi sulla difesa”

"Ci deve essere una svolta. I numeri, i moduli sono inutili se non c'è un cambio di passo annesso. A Bergamo si è vista una squadra più viva, fino al gol. Diventa complicato vincere senza un cambio di ritmo. La Fiorentina è in un loop mentale pericolosissimo. Appena c'è lo spettro di qualcosa che può andare male, la squadra si avvita su se stessa. L'Atalanta nel secondo tempo ha dato gas, e la Fiorentina non è riuscita a stargli dietro. In questo momento ci sono tante idee sul mercato, ma di trattative vere non ce ne sono. Gli occhi sono puntati sulla difesa, e credo che la Fiorentina cerchi anche un esterno offensivo. Avere un centrocampo a due mi sembra un rischio in questo momento. Pensando ad alcuni mesi fa, la situazione è capovolta. Spero che tutti abbiano compreso che c'è da rimboccarsi le maniche, la prima vittoria va presa".