Il match-analyst: “Ecco cosa può fare Vanoli. Fagioli non è un play”

"La Fiorentina non ha esterni, ma se andiamo a vedere non ha nemmeno 3 centrali forti . Inoltre ne servono 5-6 in rosa, e la viola manca in questo. Dodò poi si esprime meglio da terzino che da quinto. Questa squadra potresti sistemarla giocando con due coppie sui terzini, crossando spesso in area. Con una difesa a 4 bisogna partire da Pongracic, è il giocatore più qualitativo. Chiaramente non deve difendere 50 metri di campo dalle spalle. Gudmundsson potrebbe rientrare dalla fascia , lasciando la zona esterna al terzino.

Il centrocampo: "Fagioli non è un play basso, lo vedo bene in un centrocampo a 3. Nicolussi, mi aspettavo un impatto diverso, anche se la squadra così lunga non lo ha aiutato. Vanoli è arrivato in tempi brevi, ancora ha tempo. I piazzati? Dipende sempre dai giocatori che hai, non è che se marchi a uomo gli attaccanti non segnano. Tante squadre cambiano modo di difendere spesso, ma il gol lo prendono"