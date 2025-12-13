Paolo Vanoli l'ha detto più volte: questa Fiorentina non ha esterni. Per questo motivo, l'ex Torino ha chiesto a Roberto Goretti di intervenire sul mercato per dare nuove soluzioni all'attacco viola. Secondo il Corriere dello Sport, il primo nome sarebbe quello di Daniel Maldini dell'Atalanta, ma non sarebbe l'unico:
CorSport: “Vanoli ha chiesto un esterno a Goretti. Due i nomi sondati”
La Fiorentina si muove sul mercato
Il tecnico Paolo Vanoli ha lamentato più o meno indirettamente la mancanza di esterni che possano permettergli di cambiare modulo, passando alla difesa a quattro. Ecco che la squadra mercato potrebbe decidere di accontentarlo garantendogli un innesto sulla fascia. E' uno dei temi che verrà toccato nel vertice della prossima settimana. Tra i nomi sotto la lente d'ingrandimento c'è Daniel Maldini, vecchio pallino della Fiorentina e ora all'Atalanta con cui (dopo un agosto promettente) da settembre, in campionato, ha collezionato appena cinquantuno minuti. Nemmeno una partita intera. L'altro profilo gradito è Jeremie Boga, che ha chiesto al Nizza di essere ceduto dopo gli ultimi episodi di violenza da parte di una frangia di tifosi francesi.
