Vanoli (conf): “Teniamo alla Conference. Ho ricevuto risposte positive”

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il match casalingo con la Dinamo Kiev. Ecco le sue parole:
Ho ricevuto delle risposte positive, indipendentemente dal risultato. Teniamo molto alla Conference, non ho mai messo la formazione pensando alla partita dopo. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, ho visto lo spirito giusto. Questo è solo l'inizio, ogni partita per noi sarà una grandissima fatica. Staremo in ritiro al Viola Park stasera, tutti insieme, ed è più bello dopo una vittoria. Kean? Sta bene, sono solo crampi. Il cambio di modulo? Nel calcio moderno non ci sono più, quando hai la disponibilità dei giocatori puoi fare tutto. Non ho esterni, faccio i complimenti a Kouamé perché è appena rientrato da un infortunio. Fortini è un giovane, non puoi caricare su di lui tutta la responsabilità. Da quando sono qua è la prima volta che vedo un atteggiamento che mi riflette, poi veder segnare l'attaccante fa sempre piacere. Richardson? Mi aveva incuriosito già in Francia, ha grande personalità tecnica, però non si vede fidare solo di quello. Nel calcio ci sono le due fasi e le deve fare meglio, deve imparare ad essere più ordinato tatticamente. Ha tutte le potenzialità per farlo. Click mentale? Non basta la vittoria di oggi per guarire, io con i ragazzi ci parlo tanto, e per loro questo deve essere un nuovo inizio. Dobbiamo salvare tutti insieme la Fiorentina, domenica affronteremo una squadra che è capace di lottare per la salvezza. Servirà imparare ad essere umili come queste squadre.
