Kostiuk (conf): “Noi poco efficaci. Vanoli bravo a cambiare modulo”

Igor Kostiuk, tecnico della Dinamo Kiev, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita con la Fiorentina
Tommaso Ormini

Igor Kostiuk, tecnico della Dinamo Kiev, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita con la Fiorentina. Ecco le sue parole:

Secondo me sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo cercato di creare azioni, ma molte di queste non sono state efficaci. La Fiorentina ha approfittato di ciò e ha segnato due gol. Avevamo studiato la Fiorentina, poi nel secondo tempo hanno cambiato modulo e ciò ci ha messo in difficoltà, non siamo più riusciti a creare azioni.

