Kostiuk (conf): “Noi poco efficaci. Vanoli bravo a cambiare modulo”

Igor Kostiuk, tecnico della Dinamo Kiev, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Secondo me sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo cercato di creare azioni, ma molte di queste non sono state efficaci. La Fiorentina ha approfittato di ciò e ha segnato due gol. Avevamo studiato la Fiorentina, poi nel secondo tempo hanno cambiato modulo e ciò ci ha messo in difficoltà, non siamo più riusciti a creare azioni.
