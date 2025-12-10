Dinamo Kiev, Kostyuk: “Fiorentina, ultimo posto immeritato. Giocano bene”

Il tecnico della Dinamo Kiev Igor Kostyuk è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:
Infortunati? Ci mancheranno il nostro capitano Buyalskyi, Denis Popov. Yarmolenko dovrebbe rientrare. Fiorentina? L'abbiamo seguita e sppiamo quanto abbia speso per i nuovi giocatori. Una squadra che gioca bene, anche quando non è riuscita a trovare il risultato. E in alcune sfide meritava la vittoria, probabilmente. Sono una bella squadra e l'ultimo posto è assolutamente immeritato. Obiettivi? Non faccio promesse vane, non viviamo il nostro miglior periodo, ma garantisco che domani nessuno resterà indifferente. Conference League? Sappiamo che le squadre italiane sanno giocare bene a calcio. Non sottovalutiamo per nulla questo fatto. Vediamo che fare domani. Abbiamo chances di qualificarci e faremo il possibile. La Fiorentina può vincere il trofeo? Noi domani vogliamo vincere. La situazione fra Fiorentina e Dinamo è speculare. Forse per la Fiorentina è importante più la sfida di domenica. Ma non vogliamo fare previsioni troppo azzardate. Situazione in Ucraina? Il nostro ruolo va al di là della singola partita. Ci rendiamo conto che ciò che fanno i nostri soldati è più importante di ciò che facciamo noi. Ma anche il calcio viene sostenuto dal nostro popolo. Ci saranno tanti tifosi a fare il tifo per noi. Credono fortemente in noi e noi rendiamo conto del valore simbolico di ciò che facciamo.
