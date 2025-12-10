Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Dinamo Kiev, Shaparenko: “Fiorentina forte, anche se ha perso tante volte”

news viola

Dinamo Kiev, Shaparenko: “Fiorentina forte, anche se ha perso tante volte”

Dinamo Kiev, Shaparenko: “Fiorentina forte, anche se ha perso tante volte” - immagine 1
Parla il centrocampista degli ucraini
Filippo Caroli Redattore 

Il centrocampista della Dinamo Kiev Mykola Shaparenko è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina:

Ogni partita è una grande responsabilità e cercheremo di dare il meglio in questa gara come in tutte le altre. La Fiorentina è molto forte e molto importante e ha subito tante sconfitte ma aspettiamo una bella partita da parte loro. Il nostro momento? Nella vita ci sono alti e bassi. Speriamo che questo periodo sfortunato stia finendo. Dobbiamo guardare il futuro con una certa fiducia.  Non siamo abituati alla situazione che viviamo nel paese con queste lunghe trasferte, è difficile abituarsi. Spiegarlo è difficile finche uno non lo prova sulla propria pelle.

 

Leggi anche
Vanoli: “In Conference out Gosens, Fazzini e Fagioli. Chi recupera per il Verona”
Ranieri: “Non dormiamo la notte, le offese non mi toccano. Siamo stufi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA