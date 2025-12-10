Il centrocampista della Dinamo Kiev Mykola Shaparenko è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina:
Dinamo Kiev, Shaparenko: “Fiorentina forte, anche se ha perso tante volte”
Parla il centrocampista degli ucraini
Ogni partita è una grande responsabilità e cercheremo di dare il meglio in questa gara come in tutte le altre. La Fiorentina è molto forte e molto importante e ha subito tante sconfitte ma aspettiamo una bella partita da parte loro. Il nostro momento? Nella vita ci sono alti e bassi. Speriamo che questo periodo sfortunato stia finendo. Dobbiamo guardare il futuro con una certa fiducia. Non siamo abituati alla situazione che viviamo nel paese con queste lunghe trasferte, è difficile abituarsi. Spiegarlo è difficile finche uno non lo prova sulla propria pelle.
