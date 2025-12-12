Il Giornale: “Giuntoli punta la Fiorentina. Si candida alla scrivania viola”

Rocco Commisso è stato chiaro, per adesso non ci saranno cambiamenti nell'assetto societario della Fiorentina. L'organigramma resterà intatto, con Alessandro Ferrari nel ruolo di direttore generale, e Roberto Goretti come ds. Ma secondo il Giornale, ci sarebbe una candidatura per una scrivania al Viola Park, quella di Cristiano Giuntoli. L'ex Juventus vorrebbe tornare in Serie A, e punterebbe alla Fiorentina, che ha bisogno di un manager. Attraverso amici ed intermediari, Giuntoli avrebbe fatto pervenire la propria candidatura al presidente Commisso. Vedremo se nei prossimi mesi il nome di Giuntoli diventerà davvero caldo in casa viola.