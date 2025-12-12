Secondo Tuttosport la Fiorentina prova a rimettersi in moto grazie alla Conference League. Nel “Franchi” semivuoto - ma con la Fiesole presente - i viola tornano a vincere dopo quasi due mesi, spezzando una serie nera di sei sconfitte e due pareggi. Il 2-1 sulla Dynamo Kiev dà ossigeno, ma la conferma arriverà già domenica nello scontro diretto col Verona.
TS: Nuovo ossigeno. Fiorentina al VP per preparare la finale contro il Verona
Il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli raccontato dal quotidiano Tuttosport
Vanoli si prende il primo successo da allenatore viola, a un mese dall’arrivo al posto di Pioli, portando la squadra più vicina ai playoff e, soprattutto, provando a ridare fiducia a un gruppo in difficoltà.
Vanoli: “Vittoria fondamentale. Ora testa al Verona”—
Il tecnico frena gli entusiasmi: «Dire che siamo guariti è prematuro, ma ho avuto risposte positive. Dormiremo al Viola Park per prepararci subito alla ‘finale’ con il Verona».
