TS: Nuovo ossigeno. Fiorentina al VP per preparare la finale contro il Verona

Secondo Tuttosport la Fiorentina prova a rimettersi in moto grazie alla Conference League . Nel “Franchi” semivuoto - ma con la Fiesole presente - i viola tornano a vincere dopo quasi due mesi, spezzando una serie nera di sei sconfitte e due pareggi. Il 2-1 sulla Dynamo Kiev dà ossigeno, ma la conferma arriverà già domenica nello scontro diretto col Verona.

Vanoli: “Vittoria fondamentale. Ora testa al Verona”

Il tecnico frena gli entusiasmi: «Dire che siamo guariti è prematuro, ma ho avuto risposte positive. Dormiremo al Viola Park per prepararci subito alla ‘finale’ con il Verona».