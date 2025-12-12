TS: Nuovo ossigeno. Fiorentina al VP per preparare la finale contro il Verona

Viola News
Il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli raccontato dal quotidiano Tuttosport
Secondo Tuttosport la Fiorentina prova a rimettersi in moto grazie alla Conference League. Nel “Franchi” semivuoto - ma con la Fiesole presente - i viola tornano a vincere dopo quasi due mesi, spezzando una serie nera di sei sconfitte e due pareggi. Il 2-1 sulla Dynamo Kiev dà ossigeno, ma la conferma arriverà già domenica nello scontro diretto col Verona.

Vanoli si prende il primo successo da allenatore viola, a un mese dall’arrivo al posto di Pioli, portando la squadra più vicina ai playoff e, soprattutto, provando a ridare fiducia a un gruppo in difficoltà.

Vanoli: “Vittoria fondamentale. Ora testa al Verona”

Il tecnico frena gli entusiasmi: «Dire che siamo guariti è prematuro, ma ho avuto risposte positive. Dormiremo al Viola Park per prepararci subito alla ‘finale’ con il Verona».

