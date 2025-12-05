Viola News
Tuttosport: “Maldini intriga la Fiorentina, ma la concorrenza non manca”

Maldini Atalanta
Daniel Maldini potrebbe lasciare l'Atalanta. La Fiorentina ci pensa, ma non è l'unica a farlo in vista di gennaio
Il mercato di gennaio si avvicina, e la situazione di classifica della Fiorentina impone delle serie riflessioni. La dirigenza viola dovrà scegliere con cura i reparti sui quali investire. Uno di questi potrebbe essere la trequarti, oppure la zona degli esterni. Secondo Tuttosport la Fiorentina sarebbe interessata a Daniel Maldini. L'ex Milan non ha spazio all'Atalanta, nè con Juric, nè con Palladino. Per questo i viola lo aggiungerebbero volentieri al loro organico.

Ma non solo la Fiorentina su Maldini. I viola potrebbero dare priorità alla difesa. Per questo la squadra che sembra in vantaggio è il Torino, che lo segue da tempo. Anche la Lazio di Sarri ci pensa, ma il tecnico preferirebbe l'opzione Insigne.

