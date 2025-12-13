CorSport: “A breve summit dirigenza viola al VP. Il tema dell’incontro”

Gennaio si avvicina e i dirigenti della Fiorentina devono decidere le strade da percorrere, che non sono poche. Per questo motivo il Corriere dello Sport parla di un summit previsto nella prossima settimana tra Ferrari, Goretti e Paolo Vanoli per decidere le mosse da affrontare in questo mercato:
La dirigenza della Fiorentina si mette subito a lavoro
All’inizio della prossima settimana, i dirigenti della Fiorentina si riuniranno nelle stanze del Viola Park per concordare le strategie di mercato in vista della nuova sessione di trattative. La società di Rocco Commisso è già al lavoro per organizzare dettagliatamente ogni mossa. Stavolta non sarà possibile sbagliare: serviranno innesti funzionali alla salvezza del club e quindi alle idee tattiche dell'allenatore. In poche parole, praticità e concretezza a fronte di un gennaio complesso quanto decisivo.
