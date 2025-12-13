Vanoli recupera qualcuno? CorSport: “C’è fiducia per Fagioli e Fazzini”

Il Corriere dello Sport su Fagioli e Fazzini

13 dicembre 2025

In casa Fiorentina la vigilia è segnata dai dubbi legati alle condizioni fisiche di Fagioli, Fazzini e Gosens, ancora assenti dagli allenamenti in gruppo. Il tedesco, alle prese con una ricaduta alla coscia sinistra, sembra destinato a saltare la nona partita consecutiva, mentre restano moderate speranze di recupero per i due centrocampisti, che saranno valutati nella mattinata odierna dopo il mini ritiro della squadra.

Sul piano tattico, il passaggio alla difesa a quattro appare al momento solo un’opzione in corso di gara, anche per la carenza di esterni disponibili. Contro il Verona Vanoli dovrebbe quindi confermare la difesa a tre, con un ballottaggio aperto tra Comuzzo e Pablo Marí al centro. Sulle fasce Parisi è favorito per partire titolare dopo il buon ingresso in Conference, con Dodô sull’altro lato, mentre a centrocampo Nicolussi Caviglia è pronto a guidare la manovra in caso di forfait di Fagioli.

Capitolo pubblico: al Franchi l’atmosfera sarà ben diversa rispetto alla gara di coppa. Sono già stati venduti 20mila biglietti e, grazie alle politiche di sconto adottate dal club, c’è fiducia di raggiungere il tutto esaurito da 22mila spettatori per una sfida salvezza molto sentita. Lo scrive il Corriere dello Sport.