Tra attesa e sconti: il Franchi col Verona viaggia verso il sold out

Gli applausi del dopo gara contro la Dinamo Kiev come buon viatico in vista della sfida di domani col Verona . Il popolo viola risponderà ancora una volta presente. Se contro la Dinamo gli spettatori sono stati 8.750 , tifosi ucraini compresi, domani alle 15 il Franchi sarà ancora una volta pieno.

L'obiettivo 20.000 non è lontano e potrebbe anche essere superato. C'è bisogno di uno stadio pieno per spingere la squadra di Vanoli verso la prima vittoria in campionato. Il club viola è venuto fin da subito incontro ai propri tifosi, proponendo tariffe agevolate. Possibile la presenza anche di qualche tifoso del Verona (per celebrare uno storico gemellaggio), visto che nelle ultime ore un decreto ministeriale ha reso libere le trasferte dei tifosi scaligeri dopo che erano state bloccate in seguito agli scontri di Pisa. Lo scrive la Nazione.