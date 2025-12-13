Niente da fare per Gosens. Nazione: “Salta il Verona, ecco quando tornerà”

Sarà più chiaro oggi, giorno di rifinitura, se per la gara contro il Verona Vanoli potrà recuperare almeno un giocatore tra Fazzini, Fagioli e Gosens. Per la verità le sensazioni che già si respiravano a metà settimana sono le stesse di queste ultime ore: i due centrocampisti viaggiano verso la convocazione per lo scontro diretto con l'Hellas mentre per rivedere in campo il tedesco servirà ancora un po' di pazienza (probabilmente si andrà a dopo la sfida di Conference contro il Losanna).

La buona notizia arrivata dalla seduta di scarico andata in scena ieri al Viola Park (dove la Fiorentina ha dormito giovedì notte dopo il successo sulla Dinamo Kiev e la cena di squadra) riguarda se non altro Kean, che è uscito dolorante dal match con gli ucraini solo per forti crampi e dunque non è in dubbio per la sfida di domani. Lo scrive la Nazione.