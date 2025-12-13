CorFio: “La Fiorentina non vuole cedere Richardson”. I motivi non sono pochi

Il Corriere Fiorentino si è soffermato su Amir Richardson. Il centrocampista marocchino, schierato titolare contro la Dinamo Kiev, potrebbe essere la sorpresa di questa Fiorentina. Inoltre, la società viola vorebbe evitare di cederlo:
Uno su tutti: Amir Richardson. Letteralmente sparito dai radar (zero minuti fino agli 11’ di Bergamo) salvo riapparire proprio quando il suo destino, pensando al mercato di gennaio, sembrava scritto. Non è così, e chi pensa che il suo utilizzo serva per «metterlo in vetrina» sperando di attirare o convincere qualche acquirente (De Rossi per esempio lo vorrebbe al Genoa) rischia di essere decisamente fuori strada. Lo stesso Vanoli infatti ha ammesso di averlo sempre seguito («fin da quando giocava in Francia», ha detto l’altra sera) e di sicuro, con i fatti, sta dimostrando di volergli dare come minimo l’occasione di conquistarsi una rinnovata fiducia. Certo non può bastare la prestazione contro la Dinamo Kiev per cancellare quanto di negativo fatto vedere fin qua. La prova però è stata decisamente incoraggiante: 8 dribbling riusciti, 41 passaggi completati su 46 (89%), di cui 20 su 24 (83%) nella metà campo avversaria, 3 contrasti vinti su 4, 13 duelli vinti su 21. Una partita da centrocampista a 360 gradi insomma, esattamente quello per cui erano stati investiti 10 milioni che fin qua, però, son parsi soldi più o meno buttati. Per questo sia l’allenatore sia la società sarebbero ben felici di trattenerlo. Non solo. Immaginando un passaggio al 4-2-3-1, infatti, Richardson pare avere caratteristiche più adatte rispetto, per esempio, a uno come Sohm. Superato il momento più buio insomma, con la scomparsa del padre, Amir potrebbe davvero essere a un nuovo inizio.
