Nel calcio di oggi, raramente sentiamo usare il termine "incedibile". Uno di questi rari casi riguarda Moise Kean, considerato fondamentale per il percorso salvezza della Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport però, questo discorso non vale per tutti i giocatori viola:
CorSport: “Kean-addio, cosa risulta. E chi potrebbe essere ceduto a gennaio”
Il punto sulle cessioni in casa Fiorentina
La disponibilità economica della Fiorentina per il mercato di gennaio si annuncia misurata. Il club viola non rischia di dover fare i conti con le operazioni bloccate, ma dovrà comunque contenere le spese. Questo a meno che non arrivi un'offerta alta e che, quindi, consenta alla società di riempire il portafoglio. Ci sono alcuni calciatori considerati incedibili - vedi Moise Kean - e altri la cui partenza non è esclusa in caso di proposte vantaggiose. In particolare Pietro Comuzzo potrebbe essere oggetto di rumors nel mercato invernale. Il Napoli lo aveva in pugno lo scorso gennaio, salvo poi dover prendere atto del rifiuto del presidente viola, Rocco Commisso, ai 30 milioni più bonus offerti dai partenopei. In estate ci aveva provato l'Al Hilal di Simone Inzaghi, respinto dal difensore. E poi c'era stata l'offerta dell'Atalanta da 25 milioni, declinata dalla Fiorentina. Nelle prossime settimane sono attese delle riflessioni sul conto del classe 2005.
