Mercato: per la mediana non solo Brescianini. Altri due nomi monitorati

La Fiorentina sta sondando dei nomi per aggiustare la propria mediana nel mercato di gennaio: tra questi non solo Brescianini e PisilliLEGGI QUI. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, tra i profili seguiti con interesse dai gigliati c'è Eric Martel. Il centrocampista tedesco è un classe 2002, prodotto del settore giovanile del Lipsia che, dopo averlo prestato all'Austria Vienna, nell'estate del 2022 lo ha ceduto per 1,2 milioni di euro al Colonia. Il suo contratto scade a giugno 2026, quindi al termine di questa stagione sarà libero di svincolarsi a parametro zero a meno che rinnovi o venga ceduto già a gennaio. Un altro nome che sarebbe tornato in auge, inoltre, è quello dello statunitense classe 2001 Tanner Tessmann del Lione (già trattato quando giocava nel Venezia).