La Fiorentina a gennaio cerca anche un elemento da inserire nel centrocampo. Oltre all'idea Becao, il DS Goretti sta cercando anche un innesto per la mediana, con un identikit possibilmente già esperto nella massima categoria. Un elemento pronto, in grado di dare subito l'apporto necessario.
Si cerca un mediano. Giovani e pronti, Brescianini e non solo per gennaio
Per il prossimo mercato di gennaio, il DS Goretti cerca giovani pronti subito e che conoscano la categoria. Brescianini e non solo in lizza.
Due profili caldi—
Come spiega La Gazzetta dello Sport, due spunti portano a Marco Brescianini e Niccolò Pisilli. Il primo piace molto e non ha spazio a Bergamo con Palladino: a Firenze potrebbe trovare continuità e ha il giusto temperamento. Interessante anche il romanista, pure lui ai margini con Gasperini. Il classe 2004 sarebbe un altro elemento interessante.
