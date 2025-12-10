Si cerca un mediano. Giovani e pronti, Brescianini e non solo per gennaio

Per il prossimo mercato di gennaio, il DS Goretti cerca giovani pronti subito e che conoscano la categoria. Brescianini e non solo in lizza.

Due profili caldi

Come spiega La Gazzetta dello Sport, due spunti portano a Marco Brescianini e Niccolò Pisilli. Il primo piace molto e non ha spazio a Bergamo con Palladino: a Firenze potrebbe trovare continuità e ha il giusto temperamento. Interessante anche il romanista, pure lui ai margini con Gasperini. Il classe 2004 sarebbe un altro elemento interessante.