Baiano: “Sbagliato dare la caccia ai colpevoli. Ecco cosa deve fare la squadra”

Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Ciccio Baiano, a La Nazione, sul momento negativo che sta vivendo la squadra viola

Redazione VN 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 07:28)

Per parlare del momento negativo della Fiorentina e di come potrebbe uscirne, La Nazione ha intervistato un ex calciatore viola e oggi allenatore, Ciccio Baiano. Il tema è delicato, da maneggiare con cura, anche se la sensazione diffusa è che adesso debbano essere i calciatori a tirarsi fuori dal tunnel. Questo il pensiero dell'ex attaccante: «Adesso conta solo il gruppo, che dev’essere sano e solido. Altrimenti salvarsi diventa molto complicato». Secondo lui, la questione è più mentale che tecnica, perché i risultati non sono arrivati con Pioli e dopo il cambio con Vanoli la rotta non è stata invertita. «Gli servirebbero tempo e allenamenti per poter incidere. Ma oggi la Fiorentina il tempo non ce l’ha più. L’allenatore che subentra non ha la bacchetta magica per risolvere i problemi in un mese. Non è colpa dell’allenatore di turno. E’ un’annata storta, partita con ambizioni di Champions e precipitata settimana dopo settimana».

Così, lo stesso Baiano ha cercato di trovare una soluzione a questa complicata situazione, dicendo che toccherà ai calciatori, perché l'allenatore, secondo lui, ci può mettere del suo per aiutarli, ma sono loro ad andare in campo. L'ex viola è anche d'accordo con l'appello fatto da Vanoli verso i leader della squadra, anche perché sono tutti al di sotto del rendimento dello scorso anno. «Cercare colpevoli ora però non serve a niente, altrimenti non se ne esce più, ma è innegabile che ci siano calciatori all’interno della rosa che possono e devono alzare il loro livello e quello generale».

Proseguendo, ha dato un consiglio da ex calciatore su cosa deve fare un leader in queste situazioni: partendo dallo spronare i propri compagni, curare i particolari e non puntare il dito per un errore, che sia per un gol preso o sbagliato. «Il concetto del ‘tanto vinciamo la prossima’ è sbagliato, perché poi bisogna andare in campo contro avversari agguerriti e vincerle davvero le partite. Adesso bisogna fare un passo alla volta, perché poi il distacco dalla zona salvezza non è enorme e le partite tante. La Fiorentina ha tutto per farcela. A patto che l’interesse comune torni al centro di tutto».

Rispetto al 1992/93 c'è solo questa analogia dell'avere una squadra importante, secondo Baiano, anche se, poi aggiunge, che la situazione all'epoca si sviluppò in modo completamente diverso: «Nel girone d’andata eravamo secondi, partimmo alla grande. Poi dopo una sconfitta con l’Atalanta Cecchi Gori decise di esonerare Radice, che fu la più sbagliata delle scelte. Il gruppo si sgretolò». Baiano conclude parlando del popolo viola, dicendo che non è rimasto sorpreso dal fatto che, al di là di tutto, i tifosi sono sempre rimasti al fianco della squadra: «Anche per questo dico che la Fiorentina si può salvare con una tifoseria così al proprio fianco».