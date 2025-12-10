Nazione: “Tutti gli step più importanti dei lavori al Franchi”

Come raccontato nella giornata di ieri dalla sindaca Sara Funaro, La Nazione ha fatto il punto sugli step chiave dei lavori al Franchi:
Dopo le parole nella mattinata di ieri della sindaca Sara Funaro, La Nazione ha riassunto le date fondamentali dei lavori al Franchi
A gennaio, con l’allargamento del cantiere verso il mercato su viale Fanti. A gennaio (fino a marzo) inizierà anche il montaggio della carpenteria metallica della nuova curva. Da febbraio ad agosto 2026 saranno montati i gradoni prefabbricati e realizzate le fondazioni della Copertura nord. Servirà un anno (da febbraio 2026) per le opere esterne lato Fiesole. Tra febbraio 2026 e aprile 2026 completate le opere di finitura edili e impiantistiche. Tra marzo e agosto 2026 montaggio delle strutture copertura Nord. Tra giugno ’26 e febbraio 2027 toccherà a impianti, rivestimenti e controsoffitti della copertura Nord. Da luglio ’26 a febbraio ’27 spazio alle opere esterne lato Maratona. Realizzate per il 29 agosto 2026 la nuova gradinata della Fiesole e le strutture principali di copertura lato nord. Da ottobre 2026 a febbraio 2027 completati gli spalti della Fiesole.
